বাংলাদেশ কংগ্রেসের কাজী শরিফুল ইসলামের মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:০৭ পিএম, ১৪ জানুয়ারি ২০২৬
বাংলাদেশ কংগ্রেসের কাজী শরিফুল ইসলামের মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নরসিংদী-৪ (মনোহরদী-বেলাব) আসনে বাংলাদেশ কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী কাজী শরিফুল ইসলামের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করে আদেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট।

এ সংক্রান্ত এক রিটের শুনানি নিয়ে বুধবার (১৪ জানুয়ারি) হাইকোর্টের বিচারপতি রাজিক-আল-জলিল ও বিচারপতি মো. আনোয়রুল ইসলামের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এ আদেশ দেন।

আদালতে আজ রিটের পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী ইয়ারুল ইসলাম। সঙ্গে ছিলেন আইনজীবী কাজী রেজাউল ইসলাম ও আবু হেনা মোস্তফা কামাল মিলন।

জানা গেছে, মনোনয়নপত্র দাখিলের দিন গত ২৯ ডিসেসম্বর প্রার্থী কাজী শরিফুল ইসলামকে বিএনপির প্রার্থী সরদার সাখাওয়াত হোসেন বকুলের সমর্থকরা বাধা দেয়। পরে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতায় মনোনয়নপত্র দাখিল করা হয়। মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের দিন ১ জানুয়ারি সমর্থনকারীকে প্রতিপক্ষ অপহরণ করে। পরে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার সামনে মনোনয়নপত্রের স্বাক্ষর অস্বীকার করতে তাকে বাধ্য করা হয়।

এর পরিপ্রেক্ষিতে মনোনয়নপত্র বাতিল হলে নির্বাচন কমিশনে আপিল করা হয়। সেখানে মনোনয়নপত্র বাতিলের আদেশ বহাল থাকলে হাইকোর্টে রিট করেন প্রার্থী কাজী শরিফুল ইসলাম। ওই রিটের শুনানি নিয়ে আদালত নির্দেশনাসহ রুল জারি করেন।

