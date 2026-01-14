ক্রিমিনাল মোশন বেঞ্চের কার্যতালিকা মাসের শুরুতে প্রকাশের নির্দেশ
সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের ক্রিমিনাল মোশন বেঞ্চগুলোতে দৈনিক কার্যতালিকা (কজলিস্ট) প্রতি মাসের প্রথম কার্যদিবসে পূর্ণাঙ্গ লিস্ট এবং মাসের অন্য কার্যদিবসগুলোতে সর্বোচ্চ ছয় পৃষ্ঠা প্রকাশে সংশ্লিষ্টদের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান সিদ্দিকীর সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে বুধবার (১৪ জানুয়ারি) এ নির্দেশনার বিষয়টি জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, বিচারিক কাজে গতিশীলতা আনয়ন এবং বিচারপ্রার্থী জনগণের ন্যায়বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত করার নিমিত্তে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের ক্রিমিনাল মোশন বেঞ্চসমূহে দৈনিক কার্যতালিকা (কজলিস্ট) প্রতি মাসের প্রথম কার্যদিবসে পূর্ণাঙ্গ লিস্ট এবং মাসের অন্যান্য কার্যদিবসে সর্বোচ্চ ছয় পৃষ্ঠার লিস্ট ছাপানো ও প্রকাশ করা যাবে।
হাইকোর্ট বিভাগের পূর্ণাঙ্গ কার্যতালিকা (কজলিস্ট) প্রতিদিন সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য সংশ্লিষ্ট বেঞ্চ অফিসার বা সহকারী বেঞ্চ অফিসারদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
প্রধান বিচারপতির অনুমোদনক্রমে সংশ্লিষ্টদের সদয় অবগতি ও কার্যার্থে এই বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়। হাইকোর্ট বিভাগের পূর্ণাঙ্গ কার্যতালিকা প্রতিদিন সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে (www.supremecourt.gov.bd) পাওয়া যাবে।
এফএইচ/এমকেআর/জেআইএম