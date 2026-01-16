  2. আইন-আদালত

বায়রা নির্বাচন স্থগিত করেছেন হাইকোর্ট

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৩৫ এএম, ১৬ জানুয়ারি ২০২৬
আগামী ১৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সিজের (বায়রা) নির্বাচন স্থগিত করে আদেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট।

বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) হাইকোর্টের বিচারপতি ফাহমিদা কাদের ও বিচারপতি মো. আসিফ হাসানের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এ আদেশ দেন। এর পাশাপাশি আদালত রুলও জারি করেছেন।

আদালতে এদিন রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মুহাম্মদ শফিকুর রহমান। তিনি আদেশের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, দুই সপ্তাহের জন্য বায়রার নির্বাচন স্থগিত করা হয়েছে।

গত বছরের ২৯ অক্টোবর ২০২৫-২০২৭ মেয়াদি দ্বিবার্ষিক নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উপসচিব ফিরোজ আল মামুনের নেতৃত্বে তিন সদস্যের নির্বাচন বোর্ড।

ঘোষিত তফসিলে বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে ভোট গ্রহণের কথা ছিল।

