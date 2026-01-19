শাকসু নির্বাচন স্থগিত চেয়ে রিটের আদেশ দুপুর ২টায়

শাকসু নির্বাচন স্থগিত চেয়ে রিটের আদেশ দুপুর ২টায়
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন স্থগিত চেয়ে দায়ের করা রিটের শুনানি শেষ হয়ছে। এ সংক্রান্ত বিষয়ে আদেশের জন্য সোমবার (১৯ জানুয়ারি) দুপুর ২টায় সময় নির্ধারণ করেছেন হাইকোর্ট।
সোমবার হাইকোর্টের বিচারপতি ফাহমিদা কাদের ও বিচারপতি মো. আসিফ হাসানের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ আদেশের জন্য এ সময় নির্ধারণ করেন।
আদালতে এদিন রিটের পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল, ব্যারিস্টার রাশনা ইমাম, ব্যারিস্টার মনিরুজ্জামান আসাদ। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে শুনানি করেন অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ হোসাইন লিপু।
রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল অনীক আর হক।
