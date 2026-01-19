  2. আইন-আদালত

শামীম ওসমানসহ ১২ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আমলে নিলেন ট্রাইব্যুনাল

প্রকাশিত: ০১:৪২ পিএম, ১৯ জানুয়ারি ২০২৬
শামীম ওসমান/ফাইল ছবি

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নারায়ণগঞ্জ সদর ও ফতুল্লায় সংঘটিত হত্যাকাণ্ডে সম্পৃক্ততায় সাবেক সংসদ সদস্য শামীম ওসমান, তার ছেলে অয়ন ওসমানসহ ১২ জনের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আমলে নিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল।

একই সঙ্গে, মামলার পলাতক ১২ আসামির বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন আদালত। এর পাশাপাশি আগামী ২৬ জানুয়ারি মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছেন ট্রাইব্যুনাল। ওইদিন আসামিদের গ্রেফতার করে ট্রাইব্যুনালে হাজির করার নির্দেশ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল।

এ সংক্রান্ত বিষয়ে রাষ্ট্র পক্ষের শুনানি নিয়ে সোমবার (১৯ জানুয়ারি) ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এ আদেশ দেন। অন্য দুই সদস্য হলেন বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ এবং অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।

আদালতে এদিন রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম। তাকে সহযোগিতা করেছেন প্রসিকিউটর গাজি এমএইচ তামিম। উপস্থিত ছিলেন প্রসিকিউটর আব্দুস সাত্তার পালোয়ান ও প্রসিকিউটর আব্দুল্লাহ আল মামুন।

