প্রতারণা মামলায় ইভ্যালির রাসেল ও তার স্ত্রীর ১৫ মাসের কারাদণ্ড

প্রতারণা মামলায় ইভ্যালির রাসেল ও তার স্ত্রীর ১৫ মাসের কারাদণ্ড
প্রতারণার মামলায় ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান ইভ্যালি ডট কম লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ রাসেল ও তার স্ত্রী প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান শামীমা নাসরিনকে ১৫ মাস করে সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।
সোমবার (১৯ জানুয়ারি) আদালত সূত্রে এই তথ্য জানা যায়। ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মাহবুব আলম আসামিদের অনুপস্থিতিতে এ রায় ঘোষণা করেন।
মামলার বাদীপক্ষের আইনজীবী মুসতাভী হাসান রাতুল গণমাধ্যমকে বলেন, রায়ে আদালত প্রত্যেক আসামিকে ৫০০ টাকা করে অর্থদণ্ড দেন। অনাদায়ে তাদের আরও তিন মাসের কারাভোগ করতে হবে বলে আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে। রায় ঘোষণার সময় আসামিরা আদালতে উপস্থিত না থাকায় সাজাসহ তাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানাও জারি করা হয়েছে।
মামলার অভিযোগ থেকে জানা যায়, গ্রাহকদের প্রতারণার উদ্দেশে ইভ্যালি কর্তৃপক্ষ আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন প্রচার করে বিভিন্ন পণ্যের লোভনীয় অফার দেয়। এসব বিজ্ঞাপন দেখে ২০২১ সালের ৪ জুন বাদী মো. বজলুর রহমান একটি হোন্ডা লিভো ১১০ সিসি মোটরসাইকেল কেনার জন্য ৬১ হাজার ১৪০ টাকা স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে অগ্রিম পরিশোধ করেন।
তবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পণ্যটি সরবরাহ না করে প্রতিষ্ঠানটি বারবার আশ্বাস দিয়ে সময়ক্ষেপণ করে। এমনকি মামলা না করার অনুরোধ জানিয়ে ডেলিভারি পিছিয়ে দেওয়া হয়। পরে সংবাদমাধ্যমে ইভ্যালির কার্যক্রম বন্ধের খবর প্রকাশ হলে বাদী ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ দেখতে পান।
এই ঘটনায় ২০২৪ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর বজলুর রহমান আদালতে মামলা দায়ের করেন। মামলাটি তদন্ত শেষে ২০২৫ সালের ২৫ আগস্ট আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়। বিচার চলাকালে বাদী নিজেই আদালতে সাক্ষ্য দেন।
