অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার নিচ্ছে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক

প্রকাশিত: ০৯:০৬ এএম, ০৭ মার্চ ২০২৬
মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি 

বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসিতে (এমটিবি) ‘অ্যাসোসিয়েট-অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৪ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই এমবিএ/এমবিএস অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে। যে কোনো বয়সের প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি (এমটিবি)
বিভাগের নাম: ইসলামিক ব্যাংকিং ডিভিশন, প্রোডাক্ট, অপারেশনস অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স

পদের নাম: অ্যাসোসিয়েট-অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ/এমবিএস অথবা স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি (এমটিবি) আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৪ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

