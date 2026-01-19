এস আলমের জব্দ করা সম্পত্তি তদারকিতে তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগের আদেশ

এস আলমের জব্দ করা সম্পত্তি তদারকিতে তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগের আদেশ
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এস আলম গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাইফুল আলমের জব্দ করা বিপুল পরিমাণ স্থাবর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও তদারকির জন্য তত্ত্বাবধায়ক (রিসিভার) নিয়োগের আদেশ দিয়েছেন আদালত।
সোমবার (১৯ জানুয়ারি) ঢাকার মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ ও মহানগর দায়রা জজ আদালত দুদকের আবেদনের শুনানি শেষে এ নির্দেশ দেন।
আদালত সূত্র জানায়, তদন্তে উঠে এসেছে জব্দাদেশ থাকা সত্ত্বেও অভিযুক্তরা এসব সম্পত্তি অন্যত্র হস্তান্তর বা বেহাত করার চেষ্টা করছেন, যা সরকারি স্বার্থের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।
দুদক আদালতকে জানায়, সাইফুল আলম ও তার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে নামে-বেনামে ঋণ নিয়ে বিপুল অর্থ আত্মসাৎ ও বিদেশে পাচারের অভিযোগ অনুসন্ধান চলছে। এসব অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে চট্টগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় অবস্থিত মোট ৪৬৩ দশমিক ৮৭ শতাংশ জমি ও বহুতল ভবনের ওপর ইতিপূর্বে ক্রোকাদেশ দেওয়া হয়।
তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগের আওতায় থাকা সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে- চট্টগ্রামের রহমতগঞ্জে সালিমা সিরাজ মাদরাসার বিপরীতে অবস্থিত ৩২ দশমিক ৬১ শতাংশ জমি ও স্থাপনা, আসাদগঞ্জের রূপালী ব্যাংক ভবন, পূর্ব নাসিরাবাদে সাউথ এশিয়ান ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এবং খুলশী ক্লাব ভবন।
এছাড়া আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকার ‘এস আলম হাউজ’, ‘এস আলম সেন্টার’, ‘এস আলম প্লে গ্রাউন্ড’ এবং খুলশী আবাসিক এলাকার ১২টি বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্ট ও ১৮টি পার্কিং স্পেসও রিসিভারের তত্ত্বাবধানে থাকবে।
দুদকের উপ-পরিচালক ও যৌথ তদন্ত দলের প্রধান তাহাসিন মুনাবীল হক এ সংক্রান্ত আবেদন আদালতে দাখিল করেন।
