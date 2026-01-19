বিমানবাহিনীর সাবেক প্রধান হান্নানের সম্পদ দেখভালে রিসিভার নিয়োগ

বিমানবাহিনীর সাবেক প্রধান হান্নানের সম্পদ দেখভালে রিসিভার নিয়োগ
বিমানবাহিনীর সাবেক প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল শেখ আব্দুল হান্নান ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলায় জব্দ করা স্থাবর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও সুরক্ষার জন্য রিসিভার নিয়োগের আদেশ দিয়েছেন আদালত।
সোমবার (১৯ জানুয়ারি) ঢাকার মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ ও মহানগর দায়রা জজ আদালত দুর্নীতি দমন কমিশনের আবেদনের শুনানি শেষে এ নির্দেশ দেন।
আদালত সূত্রে জানা যায়, তত্ত্বাবধায়ক না থাকায় এসব সম্পত্তি বেহাত হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হওয়ায় নতুন করে এ আবেদন করে দুদক।
দুদকের তদন্তে অভিযোগ উঠেছে, বিমানবাহিনী সাবেক প্রধান শেখ আব্দুল হান্নান ও তার স্ত্রী তাহমিদা বেগম ক্ষমতার অপব্যবহার, ঘুষ গ্রহণ এবং দুর্নীতির মাধ্যমে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন করেছেন। এ সংক্রান্ত অনুসন্ধান ও তদন্ত বর্তমানে চলমান রয়েছে।
আদালতের আদেশ অনুযায়ী, রাজধানীর নিকুঞ্জ-২ এলাকায় অবস্থিত তাদের মালিকানাধীন দুটি ফ্ল্যাট, মিরপুর ডিওএইচএস-এর একটি বড় অ্যাপার্টমেন্ট (বি-৫), মিরপুর সামরিক অফিসার আবাসিক প্রকল্পের ৩২০ বর্গগজ জমি ও স্থাপনা এখন থেকে রিসিভারের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। পাশাপাশি নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ এলাকায় অবস্থিত ৫ দশমিক ৪২ শতাংশ এবং ১ দশমিক ৫৭ শতাংশ জমিও এ তদারকি আদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
দুদকের সহকারী পরিচালক মাহমুদুল হাসান আদালতে এ সংক্রান্ত আবেদন উপস্থাপন করেন। আদালত শুনানি শেষে তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগের মাধ্যমে সম্পত্তিগুলোর যথাযথ ব্যবস্থাপনা ও সরকারি স্বার্থ সংরক্ষণের নির্দেশ দেন।
