সাবেক এমপি মুকুলের আয়কর নথি জব্দের আদেশ

সাবেক এমপি মুকুলের আয়কর নথি জব্দের আদেশ
ভোলা-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আলী আজম মুকুলের বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন ও মানিলন্ডারিংয়ের অভিযোগ অনুসন্ধানে তার আয়কর নথি জব্দের আদেশ দিয়েছেন আদালত।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের শুনানি শেষে সোমবার (১৯ জানুয়ারি) এ নির্দেশ দেন ঢাকার মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ ও মহানগর দায়রা জজ আদালত।
আদালতের আদেশ অনুযায়ী, কর সার্কেল-২৫৪, কর অঞ্চল-১২ থেকে আলী আজম মুকুলের টিআইএন সংশ্লিষ্ট ২০১২-১৩ করবর্ষ থেকে ২০২৪-২৫ করবর্ষ পর্যন্ত সব আয়কর নথি জব্দ করে দুদকের তদন্তকারী কর্মকর্তার কাছে সরবরাহ করতে বলা হয়েছে।
দুদক জানিয়েছে, এসব নথি মামলার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উদঘাটনে সহায়ক হবে।
এমডিএএ/এমএএইচ/