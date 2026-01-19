  2. আইন-আদালত

সাবেক এমপি কিরণের স্ত্রী জেসমিনের আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৫৬ পিএম, ১৯ জানুয়ারি ২০২৬
ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালত

সাবেক সংসদ সদস্য মামুনুর রশীদ কিরণের স্ত্রী জেসমিন আক্তারের বিরুদ্ধে এক কোটি ৮৩ লাখ ২১ হাজার ৫৪৬ টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ অনুসন্ধানে তার আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

সোমবার (১৯ জানুয়ারি) ঢাকার মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ ও মহানগর দায়রা জজ আদালত দুদকের আবেদনের শুনানি শেষে এ নির্দেশ দেন।

আদালতে আবেদনে বলা হয়, করদাতা শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন) সংশ্লিষ্ট শুরু থেকে ২০২৫-২৬ করবর্ষ পর্যন্ত সকল আয়কর নথি তদন্তকারী কর্মকর্তার কাছে হস্তান্তর করতে হবে।

দুদকের মতে, সম্পদ বিবরণী যাচাইয়ে এসব নথি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

