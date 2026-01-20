সাবেক গভর্নর আতিউর রহমানসহ ২৫ জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা

সাবেক গভর্নর আতিউর রহমানসহ ২৫ জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা
বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. আতিউর রহমানসহ ২৫ জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন আদালত।
মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) দায়ের করা একটি মামলার চার্জশিট আমলে নিয়ে ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এ আদেশ দেন। একই সঙ্গে গ্রেফতারি পরোয়ানা তামিল সংক্রান্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আগামী ৪ মার্চ দিন ধার্য করা হয়েছে।
দুদকের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) মোহাম্মদ তরিকুল ইসলাম আদালতকে জানান, অ্যাননটেক্স গ্রুপের নামে জনতা ব্যাংক থেকে প্রায় ৫৩১ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে অর্থনীতিবিদ ড. আবুল বারকাতসহ মোট ২৬ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করা হয়। আদালত চার্জশিট গ্রহণ করে ২৫ জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির নির্দেশ দেন।
গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হওয়া অন্য আসামিদের মধ্যে রয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর আবু হেনা মোহাম্মদ রাজী হাসান, জনতা ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও আবদুছ ছালাম আজাদ, সাবেক পরিচালক জামাল উদ্দিন আহমেদসহ ব্যাংকের বিভিন্ন পর্যায়ের সাবেক কর্মকর্তা এবং অ্যাননটেক্স গ্রুপের চেয়ারম্যান মো. ইউনুছ বাদল ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ কর্মকর্তারা।
এদিন মামলার শুনানির সময় কারাগারে থাকা ড. আবুল বারকাতকে আদালতে হাজির করা হয়। তার পক্ষে করা জামিন আবেদন শুনানি শেষে আদালত নাকচ করে তাকে পুনরায় কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।
চার্জশিটে বলা হয়, আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে ভুয়া নথিপত্র তৈরি করে জনতা ব্যাংক থেকে প্রায় ৫৩১ কোটি ৪৪ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেন। সুদসহ এই অর্থের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় এক হাজার ১৩০ কোটি ১৯ লাখ টাকা। যদিও মামলার এজাহারে আত্মসাতের পরিমাণ উল্লেখ ছিল ২৯৭ কোটি ৩৮ লাখ টাকার বেশি।
গত বছরের ২২ ফেব্রুয়ারি দুদকের ঢাকা সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক মো. নাজমুল হুসাইন বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন। পরে গত ২০ অক্টোবর তদন্ত শেষে মামলার চার্জশিট আদালতে দাখিল করা হয়।
