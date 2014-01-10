১৪০ মার্কিন সেনা আহত, আটজনের অবস্থা গুরুতর: পেন্টাগন
ইরানে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি হামলা শুরুর পর সৃষ্ট যুদ্ধে এ পর্যন্ত প্রায় ১৪০ মার্কিন সেনা আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে আটজনের অবস্থা গুরুতর।
মঙ্গলবার (১০ মার্চ) এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগের সদর দপ্তর পেন্টাগন।
পেন্টাগনের মুখপাত্র শন পার্নেল বিবৃতিতে বলেন, অধিকাংশের আঘাতই ছিল সামান্য ধরনের। তাদের মধ্যে ১০৮ জন এরই মধ্যে দায়িত্বে ফিরে গেছেন। আটজন গুরুতর আহত হিসেবে তালিকাভুক্ত আছেন এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ের চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করছেন।
সূত্র: বিবিসি
