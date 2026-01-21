  2. আইন-আদালত

হত্যা মামলায় কারাগারে স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা রিপন

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:০৩ এএম, ২১ জানুয়ারি ২০২৬
স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা কামরুল হাসান রিপন/ছবি সংগৃহীত

রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় মারধরের শিকার হওয়া স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা কামরুল হাসান রিপনকে জুলাই অভ্যুত্থানের একটি হত্যা মামলায় কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত।

মঙ্গলবার রাতে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জামসেদ আলম এ আদেশ দেন।

আদালত সূত্রে জানা যায়, মামলার তদন্ত কর্মকর্তা যাত্রাবাড়ী থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) রাসেল সরদার আদালতে কামরুল হাসান রিপনের সাত দিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন। তবে বিচারক তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়ে রিমান্ড শুনানির জন্য বৃহস্পতিবার দিন ধার্য করেন।

কামরুল হাসান রিপন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি। তিনি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের নির্বাহী সংসদের জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতির দায়িত্বও পালন করেছেন।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, গত সোমবার রাত আনুমানিক আড়াইটার দিকে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় কিছু লোকজন রিপনকে আটক করে মারধর করে। পরে আহত অবস্থায় তাকে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়।

এরপর জুলাই আন্দোলনের সময় যাত্রাবাড়ীতে সংঘটিত দীন ইসলাম বেপারী হত্যা মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখিয়ে মঙ্গলবার রাতে আদালতে হাজির করা হয়।

মামলার অভিযোগে বলা হয়, জুলাই অভ্যুত্থানে সরকার পতনের দিন ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট দুপুর দেড়টার দিকে ছাত্রজনতা শাহবাগের উদ্দেশে একটি মিছিল বের করে। মিছিলটি যাত্রাবাড়ী থানার সামনে চৌরাস্তায় পৌঁছালে পুলিশ, আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও যুবলীগের নেতাকর্মীরা আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে অতর্কিত হামলা চালায়।

এ সময় দীন ইসলাম বেপারীর শরীরের বিভিন্ন স্থানে গুলি লাগলে তিনি ঘটনাস্থলেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে মারা যান। এ ঘটনায় গত বছরের ২০ ফেব্রুয়ারি যাত্রাবাড়ী থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়।

