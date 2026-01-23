  2. আইন-আদালত

ওষুধের তালিকা-মূল্য নির্ধারণে গঠিত টাস্কফোর্স নিয়ে হাইকোর্টের রুল

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:২১ এএম, ২৩ জানুয়ারি ২০২৬
হাইকোর্ট/ফাইল ছবি

অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের তালিকা প্রণয়ন এবং ওষুধের যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণের সুপারিশের উদ্দেশ্যে সরকার গঠিত টাস্কফোর্স কেন অবৈধ, বেআইনি, অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও আইনগত কর্তৃত্ববহির্ভূত ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট।

এ সংক্রান্ত বিষয়ে দায়ের করা রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) হাইকোর্টের বিচারপতি আহমেদ সোহেল ও বিচারপতি ফাতেমা আনোয়ারের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ রুল জারি করেন। আদালত রুলের জবাব দাখিলের জন্য দুই সপ্তাহ সময় দিয়েছেন।

রুলে উল্লেখ করা হয়, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের জারিকৃত ২৪ জুলাই স্মারকের মাধ্যমে গঠিত ১৮ সদস্যবিশিষ্ট টাস্কফোর্সে আয়ুর্বেদিক, ইউনানি, হোমিওপ্যাথিক, বায়োকেমিক, হারবাল ও ভেটেরিনারি বিশেষজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত না করায় ওষুধ ও কসমেটিকস আইন, ২০২৩-এর ধারা ১৩ এবং উপদেষ্টা পরিষদের সিদ্ধান্তের আলোকে কেবিনেট বিভাগ জারিকৃত ২০২৪ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের নির্দেশনা লঙ্ঘিত হয়েছে কি না, সে বিষয়ে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব এবং ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে কারণ দর্শাতে বলা হয়েছে।

হাইকোর্ট আরও জানতে চেয়েছেন, উক্ত টাস্কফোর্সে সংশ্লিষ্ট সব অংশীজনকে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে বিবাদীদের নিষ্ক্রিয়তা কেন অবৈধ, অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও আইনগত কর্তৃত্ববিহীন ঘোষণা করা হবে না এবং কেন সংশ্লিষ্ট স্মারক ও তৎসংশ্লিষ্ট কার্যক্রমকে আইনগত কার্যকারিতাবিহীন ঘোষণা করা হবে না।

এছাড়া, রুলে আরও জানতে চাওয়া হয়েছে কেন বিবাদীদের প্রতি নির্দেশ প্রদান করা হবে না যে, ওষুধ ও কসমেটিকস আইন, ২০২৩-এর ধারা ১৩ এবং উপদেষ্টা পরিষদের সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক উক্ত টাস্কফোর্সে আয়ুর্বেদিক, ইউনানি, হোমিওপ্যাথিক, বায়োকেমিক, হারবাল ও ভেটেরিনারি বিশেষজ্ঞসহ সব অংশীজনকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

