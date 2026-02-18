  2. আইন-আদালত

কাদেরসহ সাতজনের মামলা

ওসমান হাদির জবানবন্দি সাক্ষ্য হিসেবে নিতে ট্রাইব্যুনালে আবেদন

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:২৫ পিএম, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল

জুলাই-আগস্টে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরসহ সাতজনের মামলায় ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির জবানবন্দি সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণের আবেদন করেছেন রাষ্ট্রপক্ষের প্রসিকিউশন।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে এ আবেদন করা হয় বলে বুধবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) সাংবাদিকদের জানিয়েছেন রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী প্রসিকিউটর গাজী এমএইচ তামিম।

তিনি বলেন, ওবায়দুল কাদেরের মামলায় সাক্ষী হিসেবে জবানবন্দি দিয়েছিলেন শহিদ শরিফ ওসমান হাদি। তার সেই জবানবন্দি সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করতে আবেদন করেছেন প্রসিকিউশন। এ নিয়ে ট্রাইব্যুনাল-২ এ শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে।

