বিমানের সাবেক এমডি সাফিকুর কারাগারে, গৃহকর্মীর স্বীকারোক্তি
রাজধানীর উত্তরায় গৃহকর্মী নির্যাতনের অভিযোগে করা মামলায় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) সাফিকুর রহমানকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। একই ঘটনায় বাসার আরেক গৃহকর্মী সুফিয়া বেগম আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন।
শুক্রবার (২০ ফেব্রুয়ারি) রিমান্ড শেষে পুলিশ তাদের ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করে। তদন্ত কর্মকর্তা আদালতে জানান, আসামিরা স্বেচ্ছায় জবানবন্দি দিতে রাজি হওয়ায় তা রেকর্ডের আবেদন করা হয়েছে। তবে সাফিকুর রহমান জবানবন্দি দিতে অস্বীকৃতি জানান। এ কারণে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আলবিরুনী মীর তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।
অন্যদিকে সুফিয়া বেগম ঘটনার দায় স্বীকার করে জবানবন্দি দিলে তা রেকর্ড শেষে তাকেও কারাগারে পাঠানো হয়।
উত্তরা পশ্চিম থানার নারী ও শিশু সংক্রান্ত আদালতের সাধারণ নিবন্ধন শাখার কর্মকর্তা, পুলিশের উপ-পরিদর্শক (এসআই) তাহমিনা আক্তার জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
এর আগে ১ ফেব্রুয়ারি উত্তরা ৯ নম্বর সেক্টরের বাসা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়। পরদিন আদালতে হাজির করে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কারাগারে আটক রাখার আবেদন জানায় পুলিশ। জামিনের আবেদন করা হলে ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট রাজু আহম্মেদ তা নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।
পরে মামলার তদন্তের স্বার্থে সাত দিনের রিমান্ড চাওয়া হলে গত ১০ ফেব্রুয়ারি অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জাকির হোসাইন শুনানি শেষে সাফিকুর রহমানের পাঁচ দিন ও সুফিয়া বেগমের ছয় দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
মামলার এজাহার অনুযায়ী, অভিযুক্তের বাসায় ১১ বছর বয়সী এক শিশু ২০২৫ সালের জুন থেকে কাজ করছিল। ৩১ জানুয়ারি শিশুটিকে তার বাবার কাছে ফেরত দিলে তিনি শরীরে মারধর ও আগুনে গরম খুন্তি দিয়ে ছ্যাঁকা দেওয়ার চিহ্ন দেখতে পান। পরে শিশুটিকে শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এ ঘটনায় শিশুটির বাবা উত্তরা পশ্চিম থানায় মামলা করেন। মামলায় সাফিকুর রহমান ও তার স্ত্রী বিথিকে আসামি করা হয়েছে।
