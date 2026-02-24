জুডিসিয়াল সার্ভিসের ৭ বিচারককে বদলি
বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের এক জেলা ও দায়রা জজ এবং ছয় অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ পদমর্যাদার বিচারককে বদলি করা হয়েছে।
সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে পরামর্শ করে সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) তাদের বদলি করে আইন মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ থেকে পৃথক তিনটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।
আইন ও বিচার বিভাগে সংযুক্ত কর্মকর্তা (জেলা ও দায়রা জজ) বেগম রুবাইয়া ইয়াসমিনকে সিলেটে শিশু ধর্ষণ অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ) হিসেবে বদলি করা হয়েছে।
সুপ্রিম কোর্টে অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার হিসেবে কর্মরত তিন অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজকে সংযুক্ত কর্মকর্তা হিসেবে আইন ও বিচার বিভাগে বদলি করা হয়েছে। তারা হলেন হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার অঞ্জন কান্তি দাস ও মোঃ আতিকুস সামাদ এবং আপিল বিভাগের অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার সৈয়দ মোস্তফা রেজা নূর।
এছাড়া তিন অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজকে প্রেষণে সুপ্রিম কোর্টে বদলি করা হয়েছে। এর মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের রিসার্চ অ্যান্ড রেফারেন্স অফিসার হিসেবে পদায়িত অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ হাসান মোঃ আরিফুর রহমানকে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার হিসেবে বদলি করা হয়েছে। যশোরের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ এম. এম. মোর্শেদ ও রংপুরের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ মোঃ আবু সাঈদকে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার হিসেবে বদলি করা হয়েছে।
এমএমএআর