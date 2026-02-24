বান্দরবানে মিয়ানমারের মুদ্রাসহ ৩ আরাকান আর্মির সদস্য আটক

বান্দরবানে মিয়ানমারের মুদ্রাসহ ৩ আরাকান আর্মির সদস্য আটক
বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ির আমতলী সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশের সময় এক লাখ ৭৫ হাজার মিয়ানমারের মুদ্রাসহ তিনজন আরাকান আর্মির সদস্যকে আটক করেছে বিজিবি।
সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) দিনগত রাতে উপজেলার ঘুমধুম ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের আমতলী সীমান্ত এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, রাতে সীমান্তে টহলরত বিজিবি সদস্যরা ঘুমধুমের আমতলী সীমান্ত এলাকা দিয়ে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের সময় ১ লাখ ৭৫ হাজার মিয়ানমারের মুদ্রাসহ তিনজনকে আটক করে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা নিজেদের মিয়ানমারের সশস্ত্র সংগঠন আরাকান আর্মির সদস্য বলে পরিচয় দেয়। পরে আটক তিনজনকে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে বিজিবি।
এ বিষয়ে নাইক্ষ্যংছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল বাতেন মৃধা বলেন, ‘সীমান্ত এলাকা থেকে আটক তিনজনকে বিজিবি আমাদের কাছে হস্তান্তর করেছে। তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।’
নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মুহাম্মদ মাজহারুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, ‘সীমান্ত এলাকা থেকে তিনজনকে আটক করা হয়েছে বলে শুনেছি। তবে এ বিষয়ে অফিসিয়ালি বিজিবির পক্ষ থেকে বিস্তারিত জানানো হয়নি।’
নয়ন চক্রবর্তী/আরএইচ/এএসএম