  2. আইন-আদালত

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক দুই উপাচার্যের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৪০ পিএম, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক দুই উপাচার্যের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা
মহানগর দায়রা জজ কোর্ট, ঢাকা/ছবি-আশিকুজ্জামান

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর হারুন অর রশিদ ও প্রফেসর ড. মো. মশিউর রহমানের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত।

মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ দুর্নীতি দমন কমিশনের আবেদনের পর এ আদেশ দেন। জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. রিয়াজ হোসেন।

দুদকের অনুসন্ধানে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। তারা দেশত্যাগ করতে পারেন, এমন আশঙ্কায় তদন্তের স্বার্থে বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞার আবেদন করা হয়।

এমডিএএ/এমআরএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।