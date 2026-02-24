  2. আইন-আদালত

ঢাবি অধ্যাপক শফিক আহমেদের আয়কর নথি জব্দের আদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৫৬ পিএম, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
মহানগর দায়রা জজ কোর্ট, ঢাকা/ছবি: জাগো নিউজ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক ড. শফিক আহমেদ সিদ্দিকের আয়কর নথি জব্দের আদেশ দিয়েছেন আদালত।

মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পর এই আদেশ দেন।

ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. রিয়াজ হোসেন জাগো নিউজে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

দুদকের মামলায় তার বিরুদ্ধে ৮ কোটি ৬৫ লাখ ৪১ হাজার ৬০ টাকা জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ রয়েছে। তদন্তের স্বার্থে ২০০৮-০৯ থেকে ২০২৪-২৫ করবর্ষ পর্যন্ত আয়কর সংক্রান্ত সব নথি জব্দের অনুমতি চাওয়া হয়, যা আদালত মঞ্জুর করেন।
 
এমডিএএ/ইএ

