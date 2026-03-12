মাদারীপুর-১ আসনের ভোটের ফল চ্যালেঞ্জ করলেন বিএনপির প্রার্থী
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটের ফলাপল চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে আবেদন করেছেন মাদারীপুর-১ আসনের বিএনপির প্রার্থী নাদিরা আক্তার।
বৃহস্পতিবার (১২ মার্চ) হাইকোর্টের বিচারপতি মো. জাকির হোসেনের একক বেঞ্চে এ আবেদনের ওপর শুনানি হবে। এ আসনে জয়ী হয়েছিলেন জামায়াত জোটের প্রার্থী সাইদ উদ্দিন আহমাদ হানজালা।
এর আগে ৩০-এর বেশি প্রার্থী হাইকোর্টে আবেদন করেছিলেন। শুনানির জন্য আবেদনগুলো গ্রহণ করে ওইসব আসনের ব্যালটসহ প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সংরক্ষণের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট।
গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশের ৪৯ ধারা অনুযায়ী নির্বাচনী অনিয়মের বিরুদ্ধে ‘নির্বাচনি’ আবেদনপত্র শুনানির জন্য হাইকোর্টে নির্বাচনি ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। বিচারপতি মো. জাকির হোসেনের নেতৃত্বে একক বেঞ্চ এসব আবেদনের ওপর শুনানি গ্রহণ করছেন।
এফএইচ/বিএ