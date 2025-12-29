উত্তরায় ইল্লিয়ীন

  2. লাইফস্টাইল

প্রকাশিত: ০৮:১২ পিএম, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫
উত্তরায় যাত্রা শুরু করল ‘ইল্লিয়ীন’

রাজধানীর উত্তরায় নান্দনিক সাজে যাত্রা শুরু করল দেশের অন্যতম জনপ্রিয় লাক্সারি ব্র্যান্ড ‘ইল্লিয়ীন’-এর নতুন ফ্ল্যাগশিপ স্টোর। সম্প্রতি স্টোরটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বেশ কজন আমন্ত্রিত অতিথি, ইনফ্লুয়েন্সার ও ইল্লিয়ীনের কর্মকর্তারা।

আন্তর্জাতিক মানের লাক্সারি পোশাক ও অ্যাকসেসরিজের জন্য পরিচিত ইল্লিয়ীন অল্প সময়ের মধ্যে ফ্যাশন সচেতন ক্রেতাদের কাছে আভিজাত্যের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। নতুন এই আউটলেটে মিলবে ব্র্যান্ডটির সিগনেচার মেন্সওয়্যার, উইমেন্সওয়্যার, কিডস্ওয়্যার, ফুটওয়্যার, ফ্র্যাগরান্স ও অ্যাকসেসরিজ।

ব্র্যান্ডটির সেলস অপারেশন্স ম্যানেজার আবু আদম বলেন, ‘বিশ্বমানের লাক্সারি ব্র্যান্ড হিসেবে ইল্লিয়ীন শুরু থেকেই কোয়ালিটি এবং এক্সেপশনাল পণ্য ও সেবা নিয়ে কাজ করছে। আমরা কেবল পোশাক নয়, বরং দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি স্তরে আমাদের কাস্টমারদের লাক্সারির অভিজ্ঞতা দিতে চাই। গ্রাহকদের ভালোবাসায় আমরা আজ এই পর্যায়ে পৌঁছেছি। উত্তরার নতুন ফ্ল্যাগশিপ স্টোরের গ্র্যান্ড ওপেনিং আমাদের সেই যাত্রারই অংশ। ইল্লিয়ীন শুধু লাইফস্টাইল ব্র্যান্ড না, এটি একটি এক্সপিরিয়েন্স।’

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিরা জানান, ইল্লিয়ীনের পোশাকের মান ও ডিজাইন সবসময়ই ক্রেতাদের মুগ্ধ করে। বিশেষ করে তাদের সাহারা ও লাক্সারি কালেকশনগুলো আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডের সমকক্ষ। তারা মনে করেন উত্তরায় এমন একটি নান্দনিক শোরুম চালু হওয়ায় এলাকার ফ্যাশনপ্রেমীদের জন্য কেনাকাটা আরও সাবলীল ও স্বাচ্ছন্দ্যদায়ক হবে।

