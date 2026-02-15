নান্দনিক লুকে মুগ্ধতা ছড়ালেন মিম

নান্দনিক লুকে মুগ্ধতা ছড়ালেন মিম
ঐতিহ্যবাহী কারুকাজে ঘেরা স্থাপত্যের সামনে দাঁড়িয়ে কিংবা বসে এক অনাবিল শিল্পীসত্তার প্রকাশ যেন ফুটে উঠেছে বিদ্যা সিনহা মিমের সাম্প্রতিক ছবিগুলোতে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করা এই ফ্রেমগুলোর ক্যাপশন তিনি দিয়েছেন, ‘মুড: আর্টিস্টিক’ সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন ভালোবাসার ইমুজি। আর সত্যিই, পুরো লুকজুড়েই যেন শিল্প আর সৌন্দর্যের মেলবন্ধন।
মিম বেছে নিয়েছেন পিচ-গোলাপি রঙের একটি ফ্লোই ম্যাক্সি ড্রেস। হালকা, স্বচ্ছ ও স্তরযুক্ত কাপড়ের গাউনটি বাতাসে দোল খেয়ে একধরনের নরম, স্বপ্নিল আবহ তৈরি করেছে।
পোশাকটির স্লিভলেস কাট এবং কোমর অংশের নিখুঁত ফিট তার ব্যক্তিত্বকে আরও পরিমিত ও মার্জিতভাবে তুলে ধরেছে। রঙের নির্বাচনেও রয়েছে কৌশল পাথরের খোদাই করা গাঢ় ধূসর-বাদামি স্থাপত্যের বিপরীতে এই কোমল গোলাপি আভা চোখে পড়ে আলাদাভাবে, কিন্তু কখনোই বাড়াবাড়ি মনে হয় না।
অ্যাক্সেসরিজে তিনি রেখেছেন মিনিমাল ছোঁয়া। সানগ্লাস যোগ করেছে আধুনিকতার স্পর্শ, আর হালকা ক্রসবডি ব্যাগ লুকটিকে করেছে ভ্রমণ-উপযোগী ও সহজ।
পায়ে ন্যুড শেডের ফ্ল্যাট জুতা, যা আরাম ও স্টাইলের মধ্যে ভারসাম্য তৈরি করেছে।
কোথাও অতিরিক্ত গয়না বা ভারী মেকআপের উপস্থিতি নেই; বরং স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক লুকই ছিল এই সাজের মূল শক্তি।
একটি ছবিতে দেখা যায়, দুই হাত প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি যেন স্থাপত্যের কারুকাজের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছেন।
অন্য ফ্রেমে শান্তভাবে বসে থাকা ভঙ্গিতে ফুটে উঠেছে তার আত্মবিশ্বাসী, নির্ভার অভিব্যক্তি। এই দুই ভঙ্গিমাই প্রমাণ করে, পোশাক কেবল শরীর ঢাকার উপকরণ নয়; এটি হয়ে উঠতে পারে মনের ভাষা।
ঐতিহ্য আর আধুনিকতার মিশেলে মিমের এই সাজ যেন একটি আর্ট ইনস্টলেশন, যেখানে পটভূমির ভাস্কর্য আর তার নরম রঙের পোশাক মিলেমিশে তৈরি করেছে নান্দনিক বৈপরীত্য। ‘মুড: আর্টিস্টিক’ ক্যাপশনটি তাই শুধু একটি বাক্য নয়, বরং তার পুরো স্টাইল স্টেটমেন্টের সারাংশ।
সব মিলিয়ে, কম সাজে বেশি বার্তা দেওয়ার যে কৌশল সেই নান্দনিকতাই এবারও ধরে রাখলেন বিদ্যা সিনহা মিম।
জেএস/