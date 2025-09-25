  2. সাহিত্য

তরুণ কলাম লেখক ফোরামের নেতৃত্বে যারা

সাহিত্য ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৫১ পিএম, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সংগঠনের লোগো এবং কমিটির সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক, ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ তরুণ কলাম লেখক ফোরামের কেন্দ্রীয় পর্ষদের কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। এতে সভাপতি হয়েছেন গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মুহম্মদ সজীব প্রধান ও সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মো. আবদুর রহিম।

২৪ সেপ্টেম্বর সংগঠনটির উপদেষ্টা ফয়সাল আহম্মদ ও মাহদী হাসান মজুমদার স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নতুন কার্যবছরের কমিটি ঘোষণা করা হয়। একই সঙ্গে নতুন মনোনীত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে আগামী ১০ কার্যদিবসের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সভাপতি মুহম্মদ সজীব প্রধান এর আগে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক, প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক ও গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি আইন বিভাগে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অধ্যয়নরত।

অন্যদিকে সাধারণ সম্পাদক মো. আবদুর রহিম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে তিনি ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অধ্যয়ন করছেন।

মুহম্মদ সজীব প্রধান বলেন, ‘বাংলাদেশে তারুণ্য নির্ভর সর্ববৃহৎ বুদ্ধিবৃত্তিক সংগঠনের সর্বোচ্চ দায়িত্বভার গ্রহণ আমার জন্য খুশির এবং চ্যালেঞ্জের। আশা করছি সংগঠনের সব স্তরের দায়িত্বশীলদের সহায়তায় এই যাত্রা সফলতায় ভরপুর হবে।’

‘সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত হোক লেখনীর ধারায়’ প্রতিপাদ্য নিয়ে ২০১৮ সালের ২৩ জুলাই আত্মপ্রকাশ করে বাংলাদেশ তরুণ কলাম লেখক ফোরাম। তরুণ লেখকদের পরামর্শ প্রদান, পত্রিকায় লেখা প্রকাশে সহযোগিতা এবং লেখালেখি বিষয়ক সভা, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করে আসছে সংগঠনটি।

বর্তমানে দেশের ২১টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সহ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজ এবং বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তরুণদের লেখালেখিতে উৎসাহিত করতে কাজ করছে সংগঠনটি।

