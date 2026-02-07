  2. আন্তর্জাতিক

মালয়েশিয়া গেলেন মোদী, জাকির নায়েকের প্রত্যর্পণ ইস্যু আলোচনায়

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৪৬ পিএম, ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
একই গাড়িতে আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে নরেন্দ্র মোদী

মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে পৌঁছেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিমানবন্দরে তাকে লালগালিচা সংবর্ধনা দেওয়া হয়। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম নিজে উপস্থিত থেকে তাকে স্বাগত জানান। এতে দুই দেশের সম্পর্কের নতুন গতি আসার ইঙ্গিত মিলেছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টে মোদী বলেন, বিমানবন্দরে বন্ধুর মতো উষ্ণ অভ্যর্থনায় তিনি আবেগাপ্লুত। তিনি ভারত-মালয়েশিয়ার বন্ধুত্ব আরও জোরদার করতে আগ্রহী।

রোববার (৮ ফেব্রুয়ারি) দুই প্রধানমন্ত্রী দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে বসবেন। এসব আলোচনায় দুই দেশের সহযোগিতা বাড়াতে কয়েকটি চুক্তি সই হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

মোদী ও আনোয়ার একই গাড়িতে করে ভারতীয় সম্প্রদায়ের এক অনুষ্ঠানে যান। সেখানে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীও উপস্থিত ছিলেন।

মোদী জানিয়েছেন, এই সফরে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা বাড়ানো এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদারের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে।

তিনি বলেন, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভারত-মালয়েশিয়ার সম্পর্ক উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়েছে। এই সফরে কৌশলগত অংশীদারত্ব আরও শক্তিশালী হবে।

২০২৪ সালের আগস্টে দুই দেশ তাদের সম্পর্ককে ‘সমন্বিত কৌশলগত অংশীদারত্বে’ উন্নীত করে।

আলোচনায় ভারত আবারও ধর্মীয় বক্তা জাকির নায়েককে প্রত্যর্পণের বিষয়টি তুলতে পারে বলে জানা গেছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, এই সফরের মাধ্যমে দুই দেশের বিশেষ সম্পর্ক আরও জোরদার হবে।

সূত্র: দ্য হিন্দু

