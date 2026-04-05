দ্রোহী কথাসাহিত্যিক আব্দুর রউফ চৌধুরী পুরস্কার ও সম্মাননা পেলেন যারা

সাহিত্য ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:২৫ পিএম, ০৫ এপ্রিল ২০২৬
দেশের ১৬ গুণীজনকে সাহিত্য পদক, স্মারক সম্মাননা ও প্রজন্ম প্রান্তিক সম্মাননা দেওয়া হয়, ছবি: সংগৃহীত

‘প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে পৌঁছে দেব দ্রোহী শব্দাবলি’ স্লোগানে দ্রোহী কথাসাহিত্যিক আব্দুর রউফ চৌধুরী জন্মোৎসব ২০২৬ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৪ এপ্রিল বিকেলে জাতীয় শিল্পকলা একাডেমির চিত্রশালা মিলনায়তনে এ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

দ্রোহী কথাসাহিত্যিক আব্দুর রউফ চৌধুরী স্মৃতি পর্ষদের মহাসচিব কথাসাহিত্যিক শামস সাইদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলা একাডেমির সভাপতি লেখক ও গবেষক অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক।

অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি রেজাউদ্দিন স্টালিন। বিশেষ অতিথি ছিলেন কথাসাহিত্যিক মনি হায়দার।

সিফাত বন্যার উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে আব্দুর রউফ চৌধুরীর লেখা কবিতা পাঠ করেন কবি সৌম্য সালেক ও মিথিলা শ্রাবন্তী। জীবনী পাঠ করেন এ এইচ এম হক বাপ্পী।

অনুষ্ঠানে দ্রোহী কথাসাহিত্যিকের জীবনী ও সাহিত্যকর্ম নিয়ে আলোচনা শেষে দেশের ১৬ গুণীজনের মাঝে সাহিত্য পদক, স্মারক সম্মাননা ও প্রজন্ম প্রান্তিক সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়।

এ বছর সাহিত্য পদক পান কথাসাহিত্যিক রফিকুর রশীদ এবং আকিমুন রহমান। স্মারক সম্মাননা পান কবি ও প্রাবন্ধিক বীরেন মুখার্জী, কবি ও প্রাবন্ধিক আসাদুল্লাহ, গবেষক ড. শাফিক আফতাব এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষক সোহেল মাজহার।

তরুণ সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিকর্মীদের মধ্যে প্রজন্ম প্রান্তিক সম্মাননা অর্জন করেন আপন অপু (লক্ষ্মীপুর), আলমগীর মাসুদ (ফেনী), ইসরাত জাহান (পটুয়াখালী), কানিজ পারিজাত (ফরিদপুর), কামরুন্নাহার দিপা (মেহেরপুর), রাশেদ রেহমান (সিরাজগঞ্জ), শব্দনীল (বাগেরহাট), সালাহ উদ্দিন মাহমুদ (মাদারীপুর), সিদ্দিকী হারুন (হবিগঞ্জ) এবং সিরাজিয়া পারভেজ (সাতক্ষীরা)।

পুরস্কার ও সম্মাননাপ্রাপ্ত প্রত্যেককে নগদ অর্থ, ফুলের তোড়া, উত্তরীয় এবং ক্রেস্ট তুলে দেন অনুষ্ঠানের অতিথিরা।

