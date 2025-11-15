  2. গণমাধ্যম

ডিআরইউ মিডিয়া ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু ১৮ নভেম্বর

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:১১ পিএম, ১৫ নভেম্বর ২০২৫
সংবাদ সম্মেলনে ডিআরইউ মিডিয়া ক্রিকেট টুর্নামেন্টের বিস্তারিত জানানো হয়/ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) আয়োজনে এবং ফরচুন বরিশালের পৃষ্ঠপোষকতায় শুরু হতে যাচ্ছে ‘ফরচুন বরিশাল-ডিআরইউ মিডিয়া ক্রিকেট-২০২৫’।

আগামী ১৮ নভেম্বর থেকে মাওলানা ভাসানী হকি স্টেডিয়ামে এই টুর্নামেন্টের উদ্বোধন হবে। এবারের আসরে ৪৮টি মিডিয়া হাউস অংশ নিচ্ছে। নকআউট পদ্ধতিতে ৪৮টি দল ৮টি গ্রুপে ভাগ হয়ে খেলবে। প্রতি গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন দল কোয়ার্টার ফাইনালে উন্নীত হবে।

শনিবার (১৫ নভেম্বর) ডিআরইউ’র শফিকুল কবির মিলনায়তনে টুর্নামেন্ট উপলক্ষে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ডিআরইউ’র ক্রীড়া সম্পাদক মো. মজিবুর রহমান এসব তথ্য জানান। ডিআরইউ সভাপতি আবু সালেহ আকনের সভাপতিত্বে এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হাসান সোহেল।

ডিআরইউ সভাপতি আবু সালেহ আকন বলেন, নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও সদস্যদের কথা মাথায় রেখে ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন করেছি। আমাদের চেষ্টা থাকবে সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে উৎসবমুখর পরিবেশে টুর্নামেন্টটি সম্পন্ন করার।

ডিআরইউ সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হাসান সোহেল বলেন, আমরা জাকজমকপূর্ণ এই টুর্নামেন্টটি আয়োজন করছি। প্রতিবছর ক্রিকেট টুর্নামেন্টের মাধ্যমে সদস্যদের মধ্যে একটি সম্পৃতির বন্ধন তৈরি হয়। আমরা আশা করি ক্রিকেট মাঠে এই আনন্দ আয়োজনে সবাই অংশগ্রহণ করবেন। এই টুর্নামেন্টের পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠান ফরচুন বরিশালের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ডিআরইউ’র কার্যনির্বাহী কমিটির অর্থ সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন সুমন, আপ্যায়ন সম্পাদক মোহাম্মদ ছলিম উল্লাহ (মেজবাহ), কল্যাণ সম্পাদক রফিক মৃধা, কার্যনির্বাহী সদস্য আমিনুল হক ভূঁইয়া ও সুমন চৌধুরী।

উল্লেখ্য, আগামীকাল রোববার (১৬ নভেম্বর) সকাল ১১টায় ডিআরইউ ক্যানটিনে টুর্নামেন্টের গ্রুপিং ড্র অনুষ্ঠিত হবে। এতে টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দলের একজন প্রতিনিধিকে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

