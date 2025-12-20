সংবাদমাধ্যমে হামলা ফ্যাসিবাদী শাসনব্যবস্থার পুনরাবৃত্তি: রাবিসাস
দৈনিক প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টারের অফিসে হামলা, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি (রাবিসাস)। একইসঙ্গে নিউ এইজ পত্রিকার সম্পাদক নুরুল কবীরের ওপর হামলার ঘটনারও প্রতিবাদ জানিয়েছে সংগঠনটি।
শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) যৌথ বিবৃতিতে রাবিসাস সভাপতি ইরফান তামিম ও সাধারণ সম্পাদক সাজিদ হোসেন এ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। সাংবাদিক সমিতির প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক শাকিবুল হাসান গণমাধ্যমে এ বিবৃতি পাঠিয়েছেন।
যৌথ বিবৃতিতে রাবিসাস নেতারা উল্লেখ করেন, জুলাই অভ্যুত্থানের পরও গণমাধ্যমের অফিসে হামলা ও একজন প্রবীণ সম্পাদককে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করা একটা দেশের স্বাধীন সাংবাদিকতার অন্তরায় এবং একটি গোষ্ঠীর ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। সংবাদমাধ্যমে এ ধরনের হামলা ফ্যাসিবাদী শাসনব্যবস্থার পুনরাবৃত্তিকে ইঙ্গিত করে।
ঘটনায় জড়িতদের শাস্তির দাবি জানিয়ে তারা বলেন, প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টার অফিস এবং নিউ এজ সম্পাদক নুরুল কবীরের ওপর হামলার ঘটনায় জড়িতদের চিহ্নিত করে দ্রুত গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছে। সেই সঙ্গে ভবিষ্যতে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষায় অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আহ্বান জানান রাবি সাংবাদিক সমিতির নেতারা।
এএএইচ/এমএন