  2. গণমাধ্যম

বাসস ও এখন টিভির ঘটনা অশুভ সংস্কৃতির আলামত: ইসলামী আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:০০ পিএম, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
বাসস ও এখন টিভির ঘটনা অশুভ সংস্কৃতির আলামত: ইসলামী আন্দোলন

বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) প্রধান সম্পাদকের সঙ্গে যে আচরণ করা হয়েছে তা অত্যন্ত দুঃখজনক। তার বিরুদ্ধে কারো কোনো যৌক্তিক অভিযোগ থাকলে তা নিষ্পত্তির জন্য আইনি প্রক্রিয়া রয়েছে। সেই পথ অনুসরণ না করে এক ধরনের মব সৃষ্টি করে তাকে অপদস্ত করা কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়।

শুক্রবার (২০ ফেব্রুয়ারি) এক বিবৃতিতে এ মন্তব্য করেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক শেখ ফজলুল করীম মারুফ।

বিবৃতিতে বলা হয়, সরকার গঠনের দিনেই এখন টেলিভিশনের চারজন সাংবাদিককে বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠানোর ঘটনাকে তিনি অশুভ আলামত হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, যে কারণ দেখিয়ে ছুটি দেওয়া হয়েছে তা অস্পষ্ট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। কোনো ধরনের ব্যাখ্যা চাওয়া বা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে কাউকে চাকরিচ্যুত বা বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠানো অমানবিক ও স্বেচ্ছাচারী আচরণ।

তিনি বলেন, আমরা উভয় ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। অবিলম্বে সাংবাদিক মাহমুদ রাকিব, আজহারুল ইসলাম, মুজাহিদ শুভ ও বেলায়েত হোসাইনের বাধ্যতামূলক ছুটি প্রত্যাহার করে চাকরিতে পুনর্বহালের জোর দাবি জানাচ্ছি।

আরএএস/এমএএইচ/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।