  2. বিবিধ

প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:২৬ পিএম, ০৮ জানুয়ারি ২০২৬
প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ

গত বছরের ২৫ নভেম্বর জাগো নিউজে ‘প্রথম স্ত্রীর মামলায় কাস্টমস কর্মকর্তা রেজার বিচার শুরু’ শীর্ষক সংবাদটির প্রতিবাদ জানিয়েছেন কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাটের উপ-কমিশনার আলী রেজা হায়দার।

আইনজীবীর মাধ্যমে পাঠানো লিগ্যাল নোটিশে তিনি অভিযোগ করেন, একতরফাভাবে প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করা হয়েছে। এতে সাধারণ জনগণ ও কর্মস্থলে তার সম্মান ক্ষুণ্ন হয়েছে।

আলী রেজা লিগ্যাল নোটিশে আরও অভিযোগ করেছেন, মামলা বিচারাধীন থাকা অবস্থায় সংবাদমাধ্যমে একপাক্ষিক খবর প্রকাশ করা হয়েছে।

প্রতিবেদকের বক্তব্য

মামলার বিবরণী থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি এটি একটি নিয়মিত প্রতিবেদন। এখানে প্রতিবেদকের নিজস্ব কোনো বক্তব্য নেই।

এএসএ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।