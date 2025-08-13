  2. জাতীয়

কমলাপুরে ফুটপাতে পড়েছিল অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মরদেহ

ঢামেক প্রতিবেদক
ঢামেক প্রতিবেদক ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৩২ এএম, ১৩ আগস্ট ২০২৫
কমলাপুরে ফুটপাতে পড়েছিল অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মরদেহ
ফাইল ছবি

রাজধানীর কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন সড়কের ফুটপাত থেকে অজ্ঞাতপরিচয় (৪০) এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। বুধবার (১৩ আগস্ট) ভোর সাড়ে ৫টার দিকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসা পথচারী মো. তানভীর আহমেদ জানান, ভোরে তিনি হেঁটে কমলাপুর রেলস্টেশনের দিকে যাচ্ছিলেন। এ সময় স্টেশন সংলগ্ন সড়কের ফুটপাতে ওই ব্যক্তিকে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। পরে তাকে দ্রুত উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহটি জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি রেলওয়ে থানায় জানানো হয়েছে।

তিনি আরও জানান, নিহতের নাম-পরিচয় এখনো জানা যায়নি। বিস্তারিত জানার চেষ্টা চলছে। সিআইডিকে খবর দেওয়া হয়েছে। প্রযুক্তির সহায়তায় তার পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে।

কাজী আল-আমিন/ইএ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।