এনসিপির নেতাকে গুলির ঘটনায় সেই নারী আটক

এনসিপির নেতাকে গুলির ঘটনায় সেই নারী আটক
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সহযোগী সংগঠন জাতীয় শ্রমিক শক্তির খুলনা বিভাগীয় কমিটির আহ্বায়ক মোতালেব শিকদারকে গুলির ঘটনায় মোসা. তনিমা ওরফে তন্বীকে নামের এক নারীকে আটক করেছে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।
সোমবার (২২ ডিসেম্বর) রাতে নগরীর সদর থানা এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়।
আরও পড়ুন
‘নারীসঙ্গীর’ কক্ষে গুলিবিদ্ধ হন এনসিপি নেতা মোতালেব শিকদার
খুলনা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের পরিদর্শক তৈমূর ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
এর আগে সোমবার বেলা ১১টার দিকে খুলনা নগরীর গাজী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পাশে আল আকসা মসজিদ সড়কের মুক্তা হাউজে গুলিবিদ্ধ হন মোতালেব। গত ১ নভেম্বর মুক্তা হাউজের একটি কক্ষ ভাড়া নেন তনিমা ওরফে তন্বী। ওই কক্ষেই গুলির ঘটনা ঘটে।
আরিফুর রহমান/আরএইচ