সারাদেশে বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার আরও ১৬৬২

প্রকাশিত: ০৪:২৯ এএম, ২৮ আগস্ট ২০২৫
সারাদেশে ২৪ ঘণ্টায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত আরও এক হাজার ৪১ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে ৬২১ জনকে।

বুধবার (২৭ আগস্ট) রাতে পুলিশ সদর দপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এ এইচ এম শাহাদাত হোসেন এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত এক হাজার ৪১ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য ঘটনায় ৬২১ জনসহ মোট গ্রেফতার করা হয়েছে এক হাজার ৬৬২ জনকে।

অভিযানে একটি বিদেশি পিস্তল, দুটি ম্যাগজিন ও দুই রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়েছে বলেও জানান এই পুলিশ কর্মবকর্তা।

