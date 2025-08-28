সারাদেশে বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার আরও ১৬৬২
সারাদেশে ২৪ ঘণ্টায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত আরও এক হাজার ৪১ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে ৬২১ জনকে।
বুধবার (২৭ আগস্ট) রাতে পুলিশ সদর দপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এ এইচ এম শাহাদাত হোসেন এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত এক হাজার ৪১ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য ঘটনায় ৬২১ জনসহ মোট গ্রেফতার করা হয়েছে এক হাজার ৬৬২ জনকে।
অভিযানে একটি বিদেশি পিস্তল, দুটি ম্যাগজিন ও দুই রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়েছে বলেও জানান এই পুলিশ কর্মবকর্তা।
