বাংলাদেশে শ্রম অধিকার পরিস্থিতির উন্নতিতে জাপানি এমপিদের প্রশংসা

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৯:৫৪ পিএম, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
জাপান পার্লামেন্টারিয়ানস লীগ সদস্যরা প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন

বাংলাদেশের কারখানাগুলোতে শ্রম পরিবেশের উন্নতির প্রশংসা করেছেন জাপানের সংসদীয় প্রতিনিধিদল। তবে বিষয়টির আরও অগ্রগতির প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন শ্রম ইস্যু নিয়ে কাজ করা জাপানের কনস্টিটিউশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টির সেক্রেটারি জেনারেল ও হাউস অব কাউন্সিলরস সদস্য মিচিহিরো ইশিবাশি।

বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) বিষয়ক জাপান পার্লামেন্টারিয়ানস লীগ সদস্যরা প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় সাক্ষাৎকালে এসব কথা বলেন তারা।

সাক্ষাতে ইশিবাশি প্রতিনিধিদলের ইপিজেডের ভেতরে ও বাইরে বিভিন্ন কারখানা পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। তিনি জানান, বাংলাদেশে জাপানি কোম্পানিগুলোতে সফরের সময় তিনি ইতিবাচক উদ্দীপনা অনুভব করেছেন। জাপানি কোম্পানিগুলো অবকাঠামোসহ অন্যান্য খাতে আরও বিনিয়োগ করবে বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি।

প্রধান উপদেষ্টা বাংলাদেশকে দীর্ঘদিন ধরে সহযোগিতা করায় জাপানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। জাপান বাংলাদেশের বিশ্বস্ত বন্ধু ও দুই দেশের সম্পর্ক বহুমাত্রিক বলে তিনি উল্লেখ করেন।

ড. ইউনূস বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার হলো শ্রম খাত সংস্কার। এ বিষয়ে বিশেষ দূত লুতফে সিদ্দিকীকে আইএলওর সব কনভেনশন বাস্তবায়ন এবং সময়মতো তা গ্রহণ নিশ্চিত করার বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি সবাইকে কাজ শেষ করতে উদ্বুদ্ধ করছেন।

তিনি বলেন, আমরা স্পষ্ট করে দিয়েছি যে শ্রম ইস্যুতে আমাদের আত্মসমালোচনামূলক হতে হবে এবং এ বিষয়ে কাজ করতে হবে।

এসময় তিনি মাতারবাড়ীতে গভীর সমুদ্র মৎস্য আহরণ প্রকল্পে জাপানের সহায়তা কামনা করেন। পাশাপাশি জাপানি কোম্পানিগুলোতে বাংলাদেশি টেকনিক্যাল ইন্টার্ন ও স্পেসিফায়েড স্কিলড ওয়ার্কার্স (এসএসডব্লিউ) সংখ্যা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানান।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, আমরা জাপানে এক লাখ তরুণ পাঠানোর পরিকল্পনা নিয়েছি। তারা ভাষা প্রশিক্ষণ, দক্ষতা উন্নয়ন, শিষ্টাচার পাঠ- এমনকি কিছু ইতিহাস শিক্ষা পাবে। এটি কেবল শুরু, ভবিষ্যতে আমরা আরও অনেক তরুণ পাঠাবো। আমরা বিশ্বাস করি এটি আমাদের তরুণদের জন্য অসাধারণ সুযোগ, যাতে তারা তাদের সৃজনশীলতা তুলে ধরতে পারে।

জাপানের সংসদীয় প্রতিনিধিদলে আরও ছিলেন- লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির ভাইস সেক্রেটারি জেনারেল হনাকো জিমি, রিউজি সাতোমি, কনস্টিটিউশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টির সদস্য কেন্তা ইজুমি, স্বতন্ত্র এমপি মাকিকো দোগোমি, কনস্টিটিউশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টির সদস্য মাকি ইকেদা ও মামোরু উমেতানি এবং ডেমোক্রেটিক পার্টি ফর দ্য পিপলের এক্সিকিউটিভ বোর্ড সদস্য আতসুশি ওশিমা।

সাক্ষাৎকালে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ দূত লুতফে সিদ্দিকী এবং এসডিজি বিষয়ক জ্যেষ্ঠ সচিব লামিয়া মোরশেদ উপস্থিত ছিলেন।

