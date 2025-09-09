  2. জাতীয়

সেন্টমার্টিনে বিনামূল্যে চিকিৎসা দিলো নৌবাহিনী

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৩৫ পিএম, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সেন্টমার্টিনে বিনামূল্যে চিকিৎসা দিলো নৌবাহিনী

সেন্টমার্টিনে দরিদ্র ও অসহায় বাসিন্দাদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা দিয়েছে নৌবাহিনী। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) নৌবাহিনী ফ্লিটের তত্ত্বাবধানে ‘বানৌজা সমুদ্র অভিযান’ জাহাজের চিকিৎসকদল ৬ নম্বর সেন্টমার্টিন ইউনিয়নের ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে মেডিকেল ক্যাম্প পরিচালনা করে।

আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।

সেন্টমার্টিনে বিনামূল্যে চিকিৎসা দিলো নৌবাহিনী

আইএসপিআর জানায়, দিনব্যাপী আয়োজিত এই ক্যাম্পেইনে ৭ শতাধিক নারী, পুরুষ ও শিশুসহ বিভিন্ন বয়সী মানুষজন চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করে। সেবা গ্রহীতাদের রোগ নির্ণয় ও স্বাস্থ্যগত পরামর্শ ছাড়াও তাদের মধ্যে বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় ওষুধ বিতরণ করা হয়।

নৌবাহিনীর এই উদ্যোগে স্থানীয় জনগণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে জানান, দ্বীপবাসীর চিকিৎসা সুবিধা সীমিত হলেও নৌবাহিনীর এ ধরনের মেডিকেল ক্যাম্পেইন তাদের জীবনে বড় সহায়তা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সেন্টমার্টিনে বিনামূল্যে চিকিৎসা দিলো নৌবাহিনী

জানা গেছে, সেন্টমার্টিন দ্বীপের জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে নৌবাহিনী নিয়মিত সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। উপকূলীয় অঞ্চলসহ প্রান্তিক মানুষজনকে চিকিৎসাসেবা দিতে ভবিষ্যতেও এ কার্যক্রম চলমান থাকবে।

টিটি/এমআইএইচএস/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।