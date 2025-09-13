যে চার বিভাগে হতে পারে ভারী বৃষ্টি
দেশজুড়ে বৃষ্টি কিছুটা বেড়েছে গত দুই দিন ধরে। মৌসুমি বায়ুর সক্রিয়তা বেড়েছে। আজও দেশের ৫ বিভাগের অনেক জায়গায় বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া ৪ বিভাগে ভারী বৃষ্টি হতে পারে।
শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) আবহাওয়া অফিসের নিয়মিত পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আজ শনিবার রংপুর, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, বরিশাল ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রাজশাহী, ঢাকা ও খুলনা বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে।
সেই সঙ্গে রংপুর, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে। আজ সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।
আবহাওয়াবিদ ওমর ফারুক জানিয়েছেন, আজ যে চার বিভাগে ভারী বৃষ্টির আভাস রয়েছে, আগামী রোববারেও এই চার বিভাগে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। তবে আগামী সোমবার রংপুর, ময়মনসিংহ, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় এবং রাজশাহী ঢাকা ও বিভাগের অনেক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে।
সেই সঙ্গে সারাদেশের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে।
সোমবার সারাদশে (১-২) ডিগ্রি সেলসিয়াস কমতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে।
আরএএস/এসএনআর/এএসএম