  2. জাতীয়

২ বিভাগের অনেক জায়গায় বৃষ্টির আভাস

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৩৭ পিএম, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ফাইল ছবি

মৌসুমি বায়ুর সক্রিয়তা কমে যাওয়ায় দেশজুড়ে বৃষ্টি কমেছে। চলতি সাপ্তাহের বাকি দিনগুলোতেও বৃষ্টিপাত কম হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস।

তবে রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) দেশের ২ বিভাগের অনেক জায়গায় বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া ৬ বিভাগের বৃষ্টি কম হতে পারে।

আবহাওয়া অফিসের নিয়মিত পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, রোববার বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের অনেক জায়গায় বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া ঢাকা, খুলনা ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রাজশাহী, রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগের দু’এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে।

আজ সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

আবহাওয়াবিদ শাহনাজ সুলতানা বলেন, মৌসুমি বায়ু বিদায় নেওয়ার সময় হয়েছে। এর আগে বিচ্ছিন্নভাবেই দেশে বৃষ্টি হবে। আগামী ২৪ তারিখে সাগরে একটি লঘুচাপ সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এর প্রভাবে দুদিন বৃষ্টি বাড়তে পারে।

আজ দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৪.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস তেঁতুলিয়ায়। ঢাকায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

