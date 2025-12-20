  2. জাতীয়

হাদির খুনিদের গ্রেফতারে এন্টি ফ্যাসিস্ট স্কোয়াডের আলটিমেটাম

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৫৬ পিএম, ২০ ডিসেম্বর ২০২৫
চট্টগ্রামে শরিফ ওসমান হাদির গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত

চট্টগ্রামে ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও জুলাই গণঅভ্যুত্থানের অন্যতম সংগঠক শহীদ শরিফ ওসমান হাদির গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার (২০ ডিসেম্বর) দুপুর ২টায় নগরের জামালখান প্রেস ক্লাবের সামনে ওসমান হাদির গায়েবানা জানাজার আয়োজন করা হয়। জানাজা শেষে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে হাদির হত্যাকারীদের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতার করে বিচারের আওতায় আনার আলটিমেটাম দেন এন্টি ফ্যাসিস্ট স্কোয়াডের মুখপাত্র রিদুয়ান হৃদয়।

রিদুয়ান হৃদয় বলেন, হাদির জীবদ্দশায় যদি তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হতো, তাহলে আজ হয়তো তিনি বেঁচে থাকতেন। হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেফতার না করা হলে আরও কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে।

এ সময় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন এন্টি ফ্যাসিস্ট স্কোয়াডের অন্যতম সংগঠক রাকিবুল হাসান নওশাদ। তিনি বলেন, এমন একটি হত্যাকাণ্ডের পরও যদি দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ না নেওয়া হয়, তবে জনমনে আস্থার সংকট তৈরি হবে।

গায়েবানা জানাজা ও প্রতিবাদ কর্মসূচিতে আরও উপস্থিত ছিলেন এন্টি ফ্যাসিস্ট স্কোয়াডের সংগঠক রিয়াজুল আনোয়ার সিন্টু, আযাদ দোভাষ, সরওয়ার কামাল, টিপু সুলতান, এমদাদুল হক, নাঈমুর রহমান তানজিদ, সৈয়দ এহসানুল হক, নিজামুদ্দিন, সাকিবসহ সংগঠনের অন্যান্য নেতাকর্মীরা।

গায়েবানা জানাজায় জুলাই গণঅভ্যুত্থানের যোদ্ধা, ছাত্র-জনতা এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।জানাজায় ইমামতি করেন জুলাই আন্দোলনের শহীদ মাহবুবুল হকের ছোট ভাই মঞ্জু মাহিম।

