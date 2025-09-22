ব্যানার, পোস্টার অপসারণে ডিএনসিসির উচ্ছেদ অভিযান শুরু
নগরের বিভিন্ন জায়গায় অবৈধভাবে স্থাপিত ব্যানার, ফেস্টুন ও পোস্টার অপসারণে উচ্ছেদ অভিযান শুরু করেছে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি)। সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টা থেকে এই অভিযান চলছে।
এর আগে, রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) ডিএনসিসির ফেসবুক পেজে এক গণবিজ্ঞপ্তিতে এসব ব্যানার পোস্টার স্বেচ্ছায় অপসারণের অনুরোধ জানিয়েছিল সংস্থাটি। ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল, ডিএনসিসির প্রশাসকের নির্দেশে সোমবার সকাল ৯টা থেকে ডিএনসিসির সব অঞ্চলে (মোট ১০টি অঞ্চল) একযোগে অবৈধ ব্যানার, ফেস্টুন ও পোস্টার অপসারণ কার্যক্রম শুরু হবে। এই বিশেষ অভিযানে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটরা প্রয়োজনে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করবে এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও আনসার সদস্যরা সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন। তাই সবাইকে অবৈধভাবে স্থাপিত ব্যানার, ফেস্টুন ও পোস্টারসমূহ স্বেচ্ছায় অপসারণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো। অন্যথায়, আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক তা অপসারণ করা হবে এবং সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এ গণবিজ্ঞপ্তির পর আজ (সোমবার) সকাল ৯টার পর ভাষানটেক এলাকা থেকে উচ্ছেদ অভিযান শুরু করে ডিএসসিসি। সংস্থাটির প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা কমডোর এ বি এম সামসুল আলম ব্যানার ফেস্টুন অপসারণ কার্যক্রম তদারকি করছেন। বেলা ২টার দিকে গুলশান-২ নম্বরে উচ্ছেদ অভিযান শুরু হবে। তখন অভিযানে উপস্থিত থাকবেন ডিএসসিসি প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ।
জানতে চাইলে ডিএসসিসির জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. জোবায়ের হোসেন জাগো নিউজকে বলেন, পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী সকাল থেকে নগরের বিভিন্ন এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করছে ডিএনসিসি। নগর পুরো পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত অভিযান চলবে।
