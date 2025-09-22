  2. জাতীয়

এএসপি হলেন ৩৯ ইন্সপেক্টর

প্রকাশিত: ০৬:৫৮ পিএম, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বাংলাদেশ পুলিশের ৩৯ জন পুলিশ পরিদর্শককে (ইন্সপেক্টর) সহকারী পুলিশ সুপারের (এএসপি) পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। পদোন্নতি দেওয়ায় তারা বিসিএস-পুলিশ ক্যাডার সমমর্যাদা পেলেন।

সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পুলিশ-১ শাখা থেকে জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে এ পদোন্নতি দেওয়া হয়। প্রজ্ঞাপনে সই করেন উপসচিব তৌসিফ আহমেদ।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবর যোগদান পত্র দাখিল করবেন। জনস্বার্থে জারি করা এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

পদোন্নতিপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তাদের তালিকা দেখতে ক্লিক করুন।

