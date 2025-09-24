  2. জাতীয়

মালয়েশিয়ায় গমনেচ্ছু কর্মীদের জন্য বোয়েসেলের সতর্কবার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:১২ এএম, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মালয়েশিয়ায় নিয়মিত শ্রমবাজার এখনো খোলা হয়নি বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল)। প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, মালয়েশিয়ায় গমনেচ্ছু কর্মীদের বিভ্রান্ত না হতে এবং প্রতারণার শিকার না হওয়ার জন্য সতর্ক থাকতে হবে।

মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) সংস্থাটির মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার নিয়ে এক সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।

বোয়েসেলের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ৩১ মে ২০২৪ তারিখের মধ্যে সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেও নানা জটিলতায় যারা মালয়েশিয়ায় যেতে পারেননি, কেবল সেই তালিকাভুক্ত ৭ হাজার ৮৭৩ জন কর্মীকেই বিশেষ উদ্যোগে পাঠানো হবে। তাদের জন্য সরকারিভাবে বোয়েসেলের মাধ্যমে মালয়েশিয়ায় যাওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে বোয়েসেল জানায়, এই বিশেষ প্রক্রিয়া শুধু তালিকাভুক্ত কর্মীদের জন্য প্রযোজ্য। তারা নির্ধারিত খাত কনস্ট্রাকশন ও ট্যুরিজম এ প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর সরকার নির্ধারিত অভিবাসন ব্যয় ১ লাখ ৬২ হাজার ৫০০ টাকায় মালয়েশিয়ায় যেতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানটি সতর্ক করে বলেছে, মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার উন্মুক্ত হয়েছে বলে কোনো গুজব ছড়িয়ে কর্মীদের কাছ থেকে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলে তা প্রতারণা ছাড়া কিছু নয়। তাই গমনেচ্ছু কর্মীদের এ ধরনের অসাধু চক্র থেকে সাবধান থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে।

