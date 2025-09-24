  2. জাতীয়

জাতিসংঘে প্রধান উপদেষ্টার বুধবারের কর্মসূচিতে যা রয়েছে

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ১২:৩৬ পিএম, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস/ফাইল ছবি

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশন উপলক্ষে বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) নিউইয়র্কে দিনব্যাপী একাধিক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক এবং অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস।

প্রধান উপদেষ্টার উপপ্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার জানান, দিনের শুরুতেই সকাল ৯টায় তিনি ‘প্রথম দ্বিবার্ষিক শীর্ষ সম্মেলন ফর এ সাসটেইনেবল, ইনক্লুসিভ অ্যান্ড রেজিলিয়েন্ট গ্লোবাল ইকোনমি: এসডিজি বাস্তবায়নে অর্থায়ন প্রতিশ্রুতি রূপায়ন’ শীর্ষক উদ্বোধনী সেশনে যোগ দেবেন।

সকাল ১০টায় ফিনল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার স্টাবের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক এবং বেলা ১১টায় জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের উচ্চপর্যায়ের কর্মসেশন ‘ট্রান্সফর্মিং প্রাইমারি হেলথকেয়ার – বাংলাদেশের ব্লুপ্রিন্ট’ আলোচনায় অংশ নেবেন প্রধান উপদেষ্টা।

দুপুর ১২টা ১৫ মিনিটে ইতালির প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক এবং দুপুর ১টায় ইউএস-বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিল আয়োজিত ‘ইউএস-বাংলাদেশ এক্সিকিউটিভ বিজনেস রাউন্ডটেবল: অ্যাডভান্সিং রিফর্ম, রেজিলিয়েন্স অ্যান্ড গ্রোথ’ শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেবেন তিনি।

বিকেল ৩টায় ক্লাব দে মাদ্রিদের প্রতিনিধিদের সৌজন্য সাক্ষাৎ, বিকেল ৪টায় কসোভোর প্রেসিডেন্ট এবং বিকেল ৫টায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস।

সন্ধ্যা ৬টায় এশিয়া সোসাইটি আয়োজিত ‘অ্যা কনভারসেশন উইথ বাংলাদেশের চিফ অ্যাডভাইজার ড. মুহাম্মদ ইউনুস’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন তিনি। এটি পরিচালনা করবেন এশিয়া সোসাইটির প্রেসিডেন্ট ও দক্ষিণ কোরিয়ার সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিয়ুং হা ক্যাং।

দিনের শেষ কর্মসূচি হিসেবে সন্ধ্যা ৭টা ১৫ মিনিটে বান কি মুন ফাউন্ডেশনের তৃতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত নৈশভোজে যোগ দেবেন প্রধান উপদেষ্টা।

