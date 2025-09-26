জাতিসংঘে প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গী আসলে কতজন?
জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশনে যোগ দিতে নিউইয়র্কে অবস্থান করছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। সফরসঙ্গীদের তালিকা নিয়ে ইতোমধ্যে আলোচনার পাশাপাশি সমালোচকরা প্রশ্নও তুলেছেন আসলে প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গী কতজন?
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তৈরি পুস্তিকা অনুযায়ী ইউনূসের সফরসঙ্গী ৬২ জন। তবে সরকারি নথি বলছে, এ সংখ্যা ১০৪। তালিকায় চার উপদেষ্টা, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা, বিশেষ দূত, প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা ছাড়াও নিরাপত্তা কর্মকর্তা ১৯ জন ও সরকারি কর্মকর্তা ৪৭ জন আছেন।
এছাড়া রাজনৈতিক দলের ছয় নেতাও সফরে রয়েছেন। তাদের মধ্যে আছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির, জামায়াতের নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের ও সদস্য মোহাম্মদ নকিবুর রহমান (যুক্তরাষ্ট্র থেকে যুক্ত) এবং জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আখতার হোসেন ও তাসনিম জারা।
অতীতে রাজনৈতিক সরকারের সময়ে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে অংশ নিতে নিউইয়র্ক সফরে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ১৫০ থেকে ২০০ জন পর্যন্ত যেতেন। ২০১৪ সালে শেখ হাসিনার সফরসঙ্গী ছিলেন ১৮০ জন, আর ২০১৯ সালে এ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২৯২ জনে। তবে ২০০৭-০৮ সালে সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে সফরসঙ্গীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে ছোট ছিল।
গত বছরও ইউনূসের সফরসঙ্গীর সংখ্যা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। তখন পুস্তিকায় ছিল ৫৭ জন, আর সরকারি নথিতে ৮০ জনের বেশি। এবারও একই পার্থক্য দেখা যাচ্ছে। এ বছর পুস্তিকা অনুযায়ী সফরসঙ্গী ৬২ জন হলেও সরকারি নথিতে সংখ্যা ১০৪।
কূটনৈতিক সূত্রগুলো বলছে, সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বাংলাদেশ সরকারপ্রধানের বক্তৃতার সময় সীমিত সংখ্যক সফরসঙ্গীর উপস্থিতির সুযোগ থাকে। তবুও বড় তালিকা প্রণয়ন দীর্ঘদিনের সরকারি সংস্কৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে।
তবে সমালোচকদের প্রশ্ন, নির্দলীয় অন্তর্বর্তী সরকারও এবার সেই সংস্কৃতি থেকে বের হতে পারেনি। রাজনৈতিক নেতাদের অন্তর্ভুক্তি ও বিপুল সফরসঙ্গী থাকায় প্রশ্ন উঠেছে, এ সরকারও কি রাজনৈতিক সরকারের ধারা অনুসরণ করছে।
