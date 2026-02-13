  2. জাতীয়

বাংলাদেশের সঙ্গে অংশীদারত্ব আরও শক্তিশালী করতে প্রস্তুত চীন

প্রকাশিত: ০৮:৫০ পিএম, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
বাংলাদেশ ও চীনের পতাকা/ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশের সঙ্গে অংশীদারত্ব আরও শক্তিশালী করার জন্য কাজ করতে প্রস্তুত বলে জানিয়েছে চীন।

বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) এক প্রতিক্রিয়ায় চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র এ কথা বলেন।

দেশের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রাথমিকভাবে প্রকাশিত ২৯৭টি আসনের ফলাফলে দেখা গেছে, বিএনপি ২০৯টি আসনে জয়ী হয়েছে।

এ বিষয়ে চীনের মন্তব্য জানতে চাইলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বলেন, চীন উল্লেখ করছে যে বাংলাদেশে একটি দৃঢ় ও নির্বিঘ্ন সাধারণ নির্বাচন হয়েছে এবং এতে জয়লাভের জন্য বিএনপিকে অভিনন্দন জানাচ্ছে।

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী বন্ধু এবং প্রতিবেশী হিসেবে চীন বাংলাদেশকে তার অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক কার্যাবলী এগিয়ে নিতে সমর্থন করে বলে মুখপাত্র উল্লেখ করেন।

সেই সঙ্গে বলেন, চীন সময়ের পরীক্ষায় সম্মানিত বন্ধুত্বকে এগিয়ে নিতে, উচ্চমানের বেল্ট অ্যান্ড রোড সহযোগিতাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহারিক সহযোগিতা গভীরতর করতে এবং চীন-বাংলাদেশ সমন্বিত কৌশলগত সহযোগিতামূলক অংশীদারত্বকে আরও শক্তিশালী করতে বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করতে প্রস্তুত।

