চট্টগ্রামে লোহার ওয়ার্কশপে বিস্ফোরণ, দগ্ধ ৮

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৪৩ পিএম, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
লোহার ওয়ার্কশপে দগ্ধরা/ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রাম নগরের সাগরিকা রোড এলাকায় একটি লোহার ওয়ার্কশপে ‌‘হাইড্রোলিক জ্যাক’ বিস্ফোরণের ঘটনায় আটজন দগ্ধ হয়েছেন।

শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে পাহাড়তলী থানার সাগরিকা এলাকার রফিক সওদাগরের ওয়ার্কশপে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

দগ্ধরা হলেন, মো. আব্দুল কাদের (৬০), মো. আবুল কাসেম (৬০), মো. করিম (২৯), আব্দুল জলিল (৫৫), আবুল বশর খান বয়স (৬০), জামাল হোসেন (৩৮), মো.রাসেল (২৮), মো. বাহার উদ্দিন (৪৫)।

জানা গেছে, রফিক সওদাগরের ওয়ার্কশপে লোহার জগ গরম করার সময় এ বিস্ফোরণ ঘটে। এতে ৮ জন দগ্ধ হয়। পরে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়।

আহতদের স্থানীয়রা উদ্ধার করে রাত পৌনে ৮টার দিকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে নিয়ে যান। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের বার্ন ইউনিটের ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডে ভর্তি দেন।

চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ (চমেক) হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ নুরুল আলম আশেক জানান, দগ্ধ আটজনকে হাসপাতালে আনা হলে বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিটে ভর্তি করানো হয়।

