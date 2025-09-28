প্রধান নির্বাচন কমিশনার
যারা নির্বাচন নস্যাৎ করতে চায় তারা সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করবে
যারা নির্বাচন নস্যাৎ করতে চায়, তারা সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করবে নির্বাচন ঠেকিয়ে দেওয়ার জন্য বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন।
রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) বিকেলে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে অংশীজনদের সঙ্গে প্রথম দিনের সংলাপ শেষে এসব কথা বলেন তিনি।
এ এম এম নাসির উদ্দিন বলেন, আমাদের টেকনোলজি মাইট ফেইল। সাইবার সিকিউরিটি মে বি অ্যাট স্টেক (ঝুঁকির মধ্যে), হ্যাকিং হতে পারে। এ প্রশ্নগুলো কনসালটেন্টকে করেছিলাম। যদি নির্বাচনের দিন আমাদের এটা হ্যাক হয়ে যায়, তারপর কী হবে। উই প্রিপায়ার্ড টু রেইজ দিস।
তিনি বলেন, যদি তারা সাইবার অ্যাটাক করে, ম্যালওয়ার ঢুকায়ে দেয়...যেখানে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভই সেইফ না, সেখানে আমার পোস্টাল ব্যালট কতটুকু সেইফ বুঝতে হবে।
পোস্টাল ব্যালটে কী কী চ্যালেঞ্জ হতে পারে তা বের করতে নির্দেশ দিয়েছেন জানিয়ে সিইসি বলেন, আইটি সাপোর্টেড পোস্টাল ব্যালট মে রেইজ ডিবেটস। এটা পরের দিকে ডিবেট হতে পারে। ইট মে রেইজ লট অব কোয়েশ্চেনস অ্যাজ ওয়েল। এটা আমরা জানি। তারা আমাকে আশ্বস্ত করেছন ব্যবস্থা নেবেন।
