স্যানিটারি মিস্ত্রির ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার, পরিবারের দাবি আত্মহত্যা
রাজধানী দয়াগঞ্জের একটি বাসা থেকে মো. সোহাগ (৩০) নামের এক স্যানিটারি মিস্ত্রির ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তবে পরিবারের দাবি, তিনি আত্মহত্যা করেছেন।
রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা ৭টার দিকে তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে আনা হয়। পরে রাত ৮টার দিকে জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
নিহতের ভাই মো. সাগর বলেন, আমার ভাই সন্ধ্যার দিকে কাজ শেষ করে বাসায় ফেরেন। এর কিছুক্ষণ পরে নিজ রুমে গিয়ে সিলিংফ্যানের সঙ্গে গলায় গামছা পেঁচিয়ে ফাঁস দেন। পরে আমরা দেখতে পেয়ে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে ঢামেকে নিয়ে আসি। পরে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। আমার ভাই মানসিক সমস্যার কারণে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে বলে আমাদের ধারণা। এছাড়া এ বিষয়ে আর কিছু বলতে পারবো না।
তিনি আরও জানান, তাদের গ্রামের বাড়ি পটুয়াখালীর বাউফল থানার ভাংড়া গ্রামে। তাদের বাবার নাম মো. শাহজাহান মিয়া। সোহাগ দয়াগঞ্জে একটি বাসায় পরিবার নিয়ে ভাড়া থাকতেন।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় জানানো হয়েছে।
