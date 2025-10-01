  2. জাতীয়

৩ দিন সারাদেশে অতিভারী বর্ষণের আভাস

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:২৫ এএম, ০১ অক্টোবর ২০২৫
বৃষ্টির মধ্যে ছাতা মাথায় শিশুসন্তানকে নিয়ে রিকশায় করে গন্তব্যে যাচ্ছেন এক অভিভাবক। আজ সকালে রাজধানীর রামপুরা এলাকায়/ ছবি: মাহবুব আলম

দেশের আট বিভাগে ভারী থেকে অতিভারী বর্ষণের আভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস। বর্ষণের প্রভাবে ভূমিধ্বস ও জলাবদ্ধতার সম্ভাবনাও রয়েছে।

বুধবার (১ অক্টোবর) আবহাওয়া অফিসের ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কবার্তায় এসব তথ্য জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয়েছে, পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত সুস্পষ্ট লঘুচাপ ও সক্রিয় মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে আজ বুধবার সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ৭২ ঘন্টায় রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও ভারী (৪৪-৮৮ মি.মি. (২৪ ঘণ্টা) থেকে অতিভারী (১৮৮ মি.মি./২৪ ঘণ্টা) বর্ষণ হতে পারে।

আবহাওয়া অফিসের সতর্কবার্তায় আরও বলা হয়েছে, ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণের কারণে চট্টগ্রাম বিভাগের পাহাড়ি এলাকার কোথাও কোথাও ভূমিধ্বসের সম্ভাবনা রয়েছে। সেই সঙ্গে ভারী বর্ষণজনিত কারণে ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীর কোথাও কোথাও অস্থায়ীভাবে জলাবদ্ধতা তৈরি হতে পারে।

