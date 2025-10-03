ফটিকছড়িতে পুকুরে ডুবে কলেজছাত্রের মৃত্যু

ফটিকছড়িতে পুকুরে ডুবে কলেজছাত্রের মৃত্যু
চট্টগ্রামের ফটিকছড়ির ভূজপুর থানার দাঁতমারা ইউনিয়নে পানিতে ডুবে মুহাম্মদ শাহ আলম অন্তর (২০) নামে এক কলেজছাত্রের মৃত্যু হয়েছে।
শুক্রবার (৩ অক্টোবর) দুপুরে দাঁতমারার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের এমদাদ মেম্বার বাড়ির সামনের পুকুরে এ ঘটনা ঘটে। নিহত অন্তর ওই এলাকার মুহাম্মদ মানিক প্রকাশ পুলিশ মানিকের ছেলে।
ফটিকছড়ি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সূত্রে ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত হওয়া গেছে।
নিহতের চাচাতো ভাই নাহিদ জানান, নিহত অন্তর চট্টগ্রাম হাজী মোহাম্মদ মহসিন কলেজ থেকে সদ্য এইচএসসি পাস করে। তার অনার্সে ভর্তি হওয়ার কথা ছিল। বৃহস্পতিবার বাড়িতে ঘুরতে এসেছিল।
তিনি জানান, জুমার নামাজে যাওয়ার জন্য বাড়ির সামনের পুকুরে ছোটদের নিয়ে গোসল করতে গিয়ে সে পানিতে ডুবে যায়। তার ডুবে যাওয়ার দৃশ্য পুকুরে থাকা ছোটরা দেখে তাদের চিৎকারে সবাই জড়ো হয়ে অন্তরকে বাঁচাতে পুকুরে ঝাঁপ দেয়। কিন্তু সে যেখানে ডুবেছে সেখানে তাকে পাওয়া যায়নি। ৩০ মিনিট পর পুকুর থেকে অন্তরের নিথর দেহ উদ্ধার করে দ্রুত নাজিরহাটস্থ ফটিকছড়ি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
